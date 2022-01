TMW - Genoa, stasera Sheva sarà a San Siro: l'ucraino si è negativizzato

Andriy Shevchenko sarà regolarmente in panchina per la gara di Coppa Italia. L'allenatore del Genoa è guarito, è risultato negativo all'ultimo test per rilevare il Covid-19 e quest'oggi dirigerà la squadra contro il Milan valida per gli ottavi di finale.

Quella di stasera potrebbe essere anche l'ultima gara di Sheva alla guida del Genoa, con la dirigenza che sta portando avanti il casting per il nuovo allenatore.