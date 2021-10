Torino, Belotti insidia Sanabria: Juric potrebbe schierarlo titolare contro il Milan

In vista del match di domani tra Milan e Torino, Ivan Juric, tecnico granata, potrebbe dare una chance da titolare ad Andrea Belotti: il Gallo, che sta recuperando la forma migliore dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse settimane, ha ben impressionato contro il Genoa e starebbe insidiando Sanabria per il ruolo di centravanti contro i rossoneri. Lo riferisce oggi La Stampa.