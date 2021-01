Torino, in Coppa Italia ampio turnover di Giampaolo contro il Milan

Come riportato dalla redazione di Toronews.net, per il Torino allenato da Marco Giampaolo, la priorità è rappresentata dalla salvezza in campionato. Per i granata dunque, la partita di Coppa Italia di domani contro il Milan, passa un po’ in secondo piano. Giampaolo ha già fatto sapere che cambierà gran parte dei giocatori scesi in campo sabato a San Siro per il campionato. Il tecnico del Torino vuole far rifiatare i così detti titolai in vista delle prossime 3 partite di campionato, che per la sua squadra, saranno fondamentali. Il club di Urbano Cairo infatti giocherà contro Spezia, Benevento e Fiorentina, ossia tutti scontri diretti per la salvezza. Da queste 3 partite passerà anche il futuro dello stesso Giampaolo.