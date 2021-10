Torino, Mandragora si opererà al ginocchio: salterà il Milan

Lo staff medico del Torino ha deciso: l'operazione di Rolando Mandragora è fissata per la giornata di domani. Il centrocampista granata, infatti, nell'ultima gara contro il Napoli ha riportato una lesione al menisco (clicca qui per il report): adesso, con l'operazione fissata, lo stop è previsto per circa 40 giorni.