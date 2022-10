Torino, Radonjic è carico: "Udine è stata importante: fiducia verso il Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino sarà il prossimo avversario del Milan in campionato quando domenica alle 20.45 le due squadre scenderanno in campo all'Olimpico Grande Torino. Uno dei giocatori granata più pericolosi, Nemanja Radonjic, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport del momento della squadra di Juric con un occho alla sfida ai Campioni d'Italia. Queste le parole del serbo: "Com'è il gruppo del Torino? Fantastico. E dopo due vittorie si sta ancora meglio… Udine è stata davvero importante. Ci ha dato un pieno di fiducia in vista della sfida con il Milan".