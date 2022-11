Tottenham, ecco tutti i giocatori convocati per il Mondiale in Qatar

Antonio Conte, prossimo avversario del Milan in Champions League con il suo Tottenham, dovrà fare a meno di undici giocatori durante la pausa per il Mondiale in Qatar. Ecco, di seguito, tutti i giocatori convocati dalle rispettive selezioni in occasione della massima competizione internazionale:

Portieri: Hugo Lloris (Francia)

Difensori: Eric Dier (Inghilterra), Ben Davies (Galles), Joe Rodon (Galles)

Centrocampisti: Pierre-Emile Hojbjerg (Danimarca), Rodrigo Bentancur (Uruguay), Pape Matar Sarr (Senegal)

Attaccanti: Richarlison (Brasile), Ivan Perisic (Croazia), Son Heung-min (Corea del Sud), Harry Kane (Inghilterra)