Udinese, Cioffi: "Mi aspetto un turnover non esasperato dalla Roma di De Rossi"

Gabriele Cioffi, allenatore dell'Udinese, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma, valida per la 32^ giornata di Serie A, parlando dei giallorossi, cambiati rispetto alla sfida del girone di andata: "Con Mourinho - dice il tecnico dei friulani - la squadra era più diretta, faceva più densità difensiva, con De Rossi fa più palleggio, più trame di gioco. Mi aspetto un turnover relativo nonostante abbiano un impegno importante in coppa con il Milan e poi uno scontro diretto contro il Bologna. Mi aspetto turnover, ma non esasperato".