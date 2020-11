Udinese, Gotti a DAZN: "Abbiamo concesso poco, un episodio ha deciso la partita"

L'allentatore dell'Udinese Gotti è stato intervistato da DAZN nel post partita di Udinese-Milan:

Sulla partita: “Giudico la partita di sacrificio collettivo, non si è lesinato impegno di sicuro. Abbiamo concesso poco ma prendiamo sempre gol. La partita sembrava avviarsi nel finale verso un epilogo diverso e invece questo episodio ha dato una direzione diversa alla partita”.

Sul modulo: “Dobbiamo trovare equilibri in campo che ci permettano di fare le due fasi con più qualità. Dobbiamo lavorare e migliorare”.

Su Okaka: “Ci faceva salire, nel secondo tempo abbiamo avuto il dominio del centrocampo. Poi la partita è cambiata, il Milan aveva ripreso il centrocampo e ci lasciava un sacco di spazio alle spalle. Lasagna per me poteva essere più pericoloso in questa situazione”.

Che idea hai sullo schieramento migliore? “La mia idea è quella di cercare di salvare tutto quello che di buono si è fatto durante il percorso. Una fase difensiva e una fase di costruzione fatte oltre il sistema. Abbiamo ancora dei giocatori fuori e altri non sono ancora in condizione, poi si potrà andare verso una soluzione più definitiva anche in base alle caratteristiche che richiederanno le partite”.