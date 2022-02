Udinese, Marino: "Contentissimi di Deulofeu. Contenti di Cioffi"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pierpaolo Marini, dirigente dell'Udinese, ha parlato a DAZN nel pre partita della sfida col Milan:

Su Deulofeu: “Il malumore dei giocatori quando escono dal campo a me piace, se si manifesta in termini corretti come ha fatto Deulofeu. È un professionista esemplare, siamo contentissimi di averlo con noi. Non c’è bisogno di stimolarlo, sa trovare in se stesso tutto quello che serve”.

Su Cioffi: “E perfettamente in linea, anche se è in credito con la fortuna soprattutto per il periodo Covid. Siamo stati costretti a giocare con l’Atalanta senza allenamenti per 10 giorni. Nonostante questo periodo sfortunato ha fatto comunque punti che ci permettono di avere un margine sulla zona pericolosa