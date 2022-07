Udinese, Pafundi: "Mister Sottil vuole che ogni singola partita sia una bella partita"

MilanNews.it

Il talento dell'Udinese Simone Pafundi ha parlato a Udinese TV dopo i primi giorni di ritiro, pensando alla prima partita di campionato che vedrà i friulani affrontare il Milan a San Siro: "L'ultimo anno per me è stato fantastico, a partire dall'inizio dove sono partito forte con la Primavera. Purtroppo ho avuto un infortunio che mi ha tenuto fuori a lungo ma poi sono arrivate subito grandi soddisfazioni. In questo periodo, il club e la famiglia sono stati molto importanti anche se io sono rimasto sempre me stesso e non ho perso la testa, ma la famiglia mi sostiene sempre e mi incoraggia a fare le cose per bene anche al di fuori dal campo. L'atmosfera del ritiro è nuova per me, non ci ero mai stato con giocatori adulti. E' un po' strano ma già dall'anno scorso sono in questo gruppo e mi trovo molto bene. Mister Sottil vuole che ogni singola partita sia una bella partita, non semplici amichevoli, e ci spinge sempre a dare il massimo. Da questa stagione mi aspetto di continuare a lavorare per fare sempre meglio con i colori bianconeri".