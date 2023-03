Udinese, sono sei i giocatori diffidati per la sfida con il Milan

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà l'Udinese il prossimo avversario in Serie A del Milan, che sarà ospitato alla Dacia Arena dai friulani nell'incontro valido per la ventisettesima giornata. Per la formazione bianconera saranno ben sei i diffidati nella sfida con i rossoneri, che si presenteranno con tre giocatori a rischio squalifica (Calabria, Kjaer e Rebic). Nell'Udinese, invece, Becao, Lovric, Pereyra, Perez, Udogie e Walace potrebbero saltare il prossimo turno in caso di cartellino giallo.