Verona, dall'Inter arriva Dimarco 

Adesso è ufficiale: Federico Dimarco è un nuovo giocatore dell'Hellas Verona, prossimo avversario del Milan in campionato. Ad annunciarlo è stato lo stesso club scaligero su Twitter. Il terzino arriva in prestito con diritto di riscatto. Questo il comunicato: "Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da FC Internazionale Milano - a titolo temporaneo sino al termine della corrente stagione, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva - le prestazioni sportive del calciatore Federico Dimarco.