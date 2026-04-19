Verona: Gift Orban impazzisce e litiga con un tifoso dopo la gara col Milan
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Scena surreale nel post partita di Verona-Milan. Sì perchè come riportato in video da Gianluca Di Marzio, all’uscita dallo stadio Bentegodi è scoppiata una lite tra un tifoso e Gift Orban, attaccante dell'Hellas. Infatti, come riportato da Telenuovo secondo un testimone, l’episodio è accaduto a causa di una manata sull’auto del calciatore, un gesto che avrebbe fatto scattare l'ira del centravanti nigeriano, che con uno scatto si è subito scagliato contro il tifoso, tra lo sguardo di alcuni presenti allibiti.
La folle scena è stata ripresa dai tifosi intorno che stavano aspettando gli altri calciatori dopo la sfida di campionato contro i rossoneri. Sono stati loro a dividere subito l’attaccante e il tifoso prima dell’arrivo della polizia.
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