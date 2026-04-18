Verona, Sammarco: "Milan arrabbiato, dunque metterà in campo qualità"
Nella giornata di domani il Milan scenderà nuovamente in campo, a otto giorni di distanza dall'ultima volta, quel brutto 0-3 subito a San Siro per mano dell'Udinese. I rossoneri saranno ospiti allo stadio "Marcantonio Bentegodi" alle ore 15, quando incontreranno l'Hellas Verona ultimo in classifica. Ad allenare la formazione scaligera c'è un ex calciatore del settore giovanile rossonero come Paolo Sammarco che oggi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida con il Diavolo. Alcuni estratti delle sue dichiarazioni.
Che Milan troverà ora, il Verona?
"Un Milan con grande qualità, abbiamo visto come sono andate le ultime due, oltre che arrabbiato dunque metterà in campo qualità, ma noi vogliamo ribattere colpo su colpo".
E che Verona troverà il Milan?
"Un Verona ferito, indubbiamente, crediamo che soprattutto nelle ultime due partite dovevamo e volevamo raccogliere punti. Al di là delle motivazioni è una gara contro una grande squadra e questo deve dare una spinta in più ai giocatori"
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