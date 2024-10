Verso Fiorentina-Milan: Palladino dovrà fare a meno di due giocatori

Domenica sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze il Milan sarà ospitato dalla Fiorentina per la settima partita del campionato di Serie A Enilive, nonché l'ultima prima della sosta per le nazionali di ottobre.

Inutile dire che vincere permetterebbe ad entrambe di dare una svolta importante ai rispettivi campionati, visto che la formazione di Raffaele Palladino metterebbe alle spalle un breve periodo di crisi mentre, quella di Paulo Fonseca continuerebbe nel suo percorso rilanciandosi una volta e per tutte nella corsa allo scudetto.

In tutto questo, domenica mancheranno diversi giocatori, uno solo nella Fiorentina. Per la sfida contro il Milan Palladino dovrà infatti fare a meno di Pongracic, ai box per un risentimento ai flessori che lo farà tornare in campo solo a metà ottobre. Da valutare invece le condizioni di Rolando Mandragona, uscito ieri nel corso della partita d'esordio in Conference League contro i New Saints FC per un problema muscolare.