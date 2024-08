Verso Lazio-Milan: le condizioni di Casale, Marusic e Castellanos

vedi letture

Dopo la sconfitta contro il Parma, il Milan di Fonseca si prepara alla prossima sfida di campionato a Roma contro la Lazio di mister Baroni. Come i rossoneri, anche i biancocelesti sono reduci da una sconfitta, 2-1 sul campo dell'Udinese grazie alle reti di Lucca e Thauvin. In vista dell'imminente impegno contro il Milan, in programma sabato sera alle 20.45 all'Olimpico, queste le condizioni degli avversari dei rossoneri.

Lazio, i problemi della squadra di Baroni

Per entrambi gli allenatori si presentano dubbi nell'undici titolare. Per Baroni c'è da tener d'occhio l'infermeria, nella scorsa partita ha perso Nicolò Casale e Adam Marusic per infortunio. Attenzione anche alle condizioni del Taty Castellanos. Per Casale un problema al flessore, per Marusic un affaticamento, per Castellanos una semplice botta.