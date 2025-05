Bologna, De Silvestri: "Troppi errori, ma mercoledì sarà un'altra cosa"

Lorenzo De Silvestri, ai microfoni di Sky, parla così dopo il ko di stasera contro il Milan: "Abbiamo commesso qualche errore, la partita sembrava in mano nostra. In vista della finale di Coppa Italia non sono preoccupato, mercoledì è una storia a sè, una gara unica e fuori dal contesto. Dobbiamo resettare, cercare di recuperare le energie, ma mercoledì è una gara secca, una storia completamente diversa", ha detto il capitano del Bologna.

Sembrate esservi persi nel finale, forse pensate già a mercoledì?

"Può essere, è stato un errore. Abbiamo sbagliato qualcosina, portare un punto sarebbe stato importante, anche se forse un po' poco per la corsa Champions ed Europa League".

La gara di mercoledì?

"Stasera andrò a dormire deluso e arrabbiato, ma c'è l'orgoglio di aver portato una città e un club in finale di Coppa Italia dopo 51 anni. Abbiamo battuto tanti record, ma si va in finale per provare a vincere il trofeo".

Questa la classifica aggiornata della Serie A dopo l'anticipo:

Napoli 77

Inter 74

Atalanta 68

Juventus 63

Roma 63

Lazio 63

Bologna 62*

Milan 60*

Fiorentina 59

Como 45

Torino 44

Udinese 44

Genoa 39

Cagliari 33

Verona 32

Parma 32

Lecce 27

Venezia 26

Empoli 25

Monza 15

* una partita in più