Verso Lazio-Milan, problema fisico per Lulic: si ferma in allenamento

Sembrano non aver fine i problemi per la Lazio e per Simone Inzaghi, che vede avvicinarsi due sfide complicatissime da affrontare in emergenza. Il Milan e la Roma, una semifinale d’andata di Coppa Italia e un derby d’alta classifica, ma i biancocelesti sono in emergenza. A Formello, durante la sessione di oggi, infatti si è fermato anche Lulic che ha accusato un problema al ginocchio destro, si parla di una contusione. L’esterno bosniaco è rientrato negli spogliatoi con una vistosa zoppia. Inzaghi fino a quel momento l’aveva impiegato nel canonico 3-5-2, ha preso poi il suo posto Durmisi.