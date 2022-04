Verso Milan-Genoa: Blessin si affida a Sturaro, Destro e Yeboah

MilanNews.it

La partita tra Milan e Genoa è alle porte: il fischio di inizio è fissato per le 21 di domani sera a San Siro. Il Genoa di Blessin arriva a Milano in cerca di punti salvezza. L'allenatore tedesco, secondo quanto riporta oggi Tuttosport dovrebbe fare affidamento su 3 giocatori fondamentali come Sturaro, che torna dopo uno stop per un fastidio fisico, Destro e Yeboah.