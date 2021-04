Verso Milan-Genoa, i convocati di Ballardini: c'è Czyborra, out Zappacosta

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha convocato 24 calciatori per la partita contro il Milan, valida per la 31esima giornata di Serie A ed in programma domani alle 12:30 a San Siro. Assenti per squalifica il capitano Mimmo Criscito, fuori per infortunio Luca Pellegrini, Federico Marchetti e Davide Zappacosta.

Ecco la lista completa: