Verso Milan-Lazio, la probabile formazione di Sarri

Alle 21 spaccate Milan e Lazio scenderanno in campo a San Siro per il secondo quarto di finale di Coppa Italia. La vincente di questa sera sfiderà in gara doppia l'Inter di Inzaghi. E Maurizio Sarri, per il match contro i rossoneri, dovrebbe schierare questi undici:

LAZIO (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva (Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.