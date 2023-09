Verso Milan-Lazio: Romagnoli in campo con una maschera protettiva? Dipende da Sarri

Il tabù Torino sfatato è già alle spalle anche perché ora per la Lazio ce n’è un altro come il Milan a San Siro, ma le attenzioni di Sarri sono tutte su un titolarissimo come Romagnoli. Il centrale nella tarda serata di ieri si è sottoposto a degli esami strumentali in clinica Paideia che hanno evidenziato una frattura composta delle ossa nasali causata dal forte scontro con Zapata nel primo tempo di mercoledì sera.

Il monitoraggio clinico - ribadisce Il Messaggero - del calciatore è già cominciato da ieri pomeriggio visto che è stato l’unico dei titolari a non svolgere le prove tattiche, ma nonostante lo spavento, in realtà potrà giocare con un’apposita maschera di protezione se Sarri lo riterrà opportuno. Il centrale ci proverà a tornare da grande ex a San Siro. In caso contrario toccherà a Patric completare la coppia con Casale davanti a Provedel.