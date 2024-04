Verso Roma-Milan: il programma dei giallorossi con le parole di De Rossi e Pellegrini

Manca sempre meno alla sfida europea di giovedì sera tra Roma e Milan, in quelli che saranno i quarti di finale di ritorno di Europa League. Abbiamo riportato sul nostro sito il programma dei rossoneri domani (LEGGI QUI) e facciamo la stessa cosa parlando dei nostri prossimi avversari.

Inftti, nella giornata di domani, mister Daniele De Rossi e il capitano Lorenzo Pellegrini interverranno in conferenza alle ore 13.00 direttamente dalla sala stampa del centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per presentare il match e rispondere alle domande dei cronisti presenti. L'allenamento di rifinitura, invece, andrà in scena alle 15:40, con i primi 15 minuti aperti ai giornalisti.