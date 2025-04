Zappacosta: "Quando si fa una corsa in più per il compagno, diamo fastidio a tutti"

vedi letture

In vista della sfida di domenica sera a San Siro contro il Milan Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, ha concesso un'intervista al Corriere di Bergamo. Queste le sue dichiarazioni:

"Io sto bene, mister Gasperini cerca sempre di metterci nelle condizioni ideali per non avere problemi durante la partita, stiamo analizzando tutti gli aspetti. Il Milan non è una squadra di attesa ma attacca molto, propositiva, sarà una partita aperta. La vittoria di Bologna? Ci ha dato una grossa spinta, era quello che serviva. Venivamo da qualche settimana un po’ così, anche se avevamo disputato discrete partite. Però nel calcio quando non ci sono i risultati si tende sempre a vedere tutto in maniera molto negativa. C’è di bello che a Zingonia teniamo il focus su quello che facciamo cercando di non farci condizionare dai risultati negativi e guardando con positività la gara successiva“.

Zappacosta conclude: “Da migliorare c’è sempre tanto. Il punto forte è la collettività, quando si fa una corsa in più per il compagno poi diamo fastidio a tutti. Dobbiamo partire dall’essere squadra per fare le cose migliori“.