LA LETTERA DEL TIFOSO: "Bene, ma non benissimo" di Salvatore

Noi tifosi milanisti si sa,siamo stati abituati bene,ed é per questo che anche in presenza di una vittoria a volte possiamo trovare qualcosa che non ci convince.

Ero presente al Dall'Ara ed ho assistito ad un gran primo tempo degli uomini di Pioli: la fase difensiva, autogol a parte é stata praticamente inoperosa. Ottimo anche l'inizio del secondo tempo dove una gemma di un ritrovato Bonaventura si insacca alla destra del portiere avversario.

Ora veniamo alle dolenti note: per due volte in vantaggio con due gol di scarto avremmo dovuto gestire la partita il più possibile o chiuderla definitivamente con la ferocia agonistica con la quale un pugile mette al tappeto il suo avversario.

Detto ciò, siamo comunque in crescita e i segnali di risveglio ci sono tutti. Durante il soggiorno bolognese ho avuto il piacere di colloquiare con il Dott. Massara, uomo di spessore ed eleganza che incarna appieno lo stile Milan, ed é anche da questo che bisogna ripartire,una dirigenza seria e competente.

Salvatore Iannicelli