LA LETTERA DEL TIFOSO: "Calciatore bandiera prima e dirigente dopo" di Gianni

Buongiorno, un grande calciatore, una bandiera, è vero che non ha assicurato per la sua storia calcistica, un futuro da dirigente ma, se è bravo perché no. Paolo Maldini poteva diventare dirigente del Milan illo tempore. Franco Baresi non ha mai fatto il dirigente del Milan ma, l'allenatore della Primavera. Alessandro Del Piero? Fare pubblicità non è fare il dirigente, di cosa, per chi. Totti sì, in un ruolo che con quello di Maldini non ha nulla a che spartire, non ha condiviso delle cose e se ne andato, nessuno lo ha licenziato. In ogni caso, se ad una bandiera viene proposto di fare il dirigente, solo ed esclusivamente per la società dell'unica maglia che ha indossato nella sua carriera calcistica, ed è pure bravo perché non dovrebbe farlo? Continua a essere una bandiera. Questo è Paolo Maldini. Io prima di scrivere rifletto e mi documento. Forza Milan, sempre.

Gianni P