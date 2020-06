LA LETTERA DEL TIFOSO: "Ciao Piero, uomo di campo" di Walter

Buongiorno sono Walter Biffi, per 9 anni mister del settore giovanile del Milan.

Volevo ricordare Pierino, per me Piero. Uomo, come dicevamo quando ci si incontrava, "di campo", persona umile e straordinaria. Nei tornei giovanili ci sedavamo e lui mi raccontava un sacco di aneddoti che lo riguardavano. Ciao grande Piero, ti immagino in paradiso sul pullman che guidava il mio papà.

Grazie Piero, grazie dei bei momenti passati insieme.

Walter