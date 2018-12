LA LETTERA DEL TIFOSO: "Consigli per gli acquisti" di Virginio

Buongiorno amici rossoneri,

Vorrei dare un paio di consigli alla nostra dirigenza per la prossima campagna acquisti. Visto la situazione attuale finanziaria che non ci permette di spendere molto per colpa del fair-play finanziario e che la rosa secondo me deve essere puntellata nei giusti ruoli, perché secondo me è abbastanza valida. Un centrocampista centrale ci serve come il pane e il nome giusto è Ziyech l ho visto giocare nell'Ajax ed è un giocatore tutta classe, con un ottimo sinistro e secondo me con ampi margini di crescita con lui e Fabregas e il riscatto di Bakayoko saremmo a posto per molti anni, in avanti un terzo attaccante ci serve e il nome giusto per carisma e esperienza è Ibrahimovic, sacrificherei Calhanoglu troppo discontinuo e in quel ruolo punterei tutto su Depay. In difesa siamo a posto così. Con le varie cessioni e scadenze di contratto avremmo i giusti soldi per comprare questi giocatori in linea con la nuova politica giovani e dalle belle speranze...FORZA MILAN!

Virginio