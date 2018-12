LA LETTERA DEL TIFOSO: "I dubbi sulla panchina" di Giorgio

In queste ultime ore, dopo l’ennesima figuraccia, la sconfitta casalinga contro la Fiorentina, ha preso di nuovo corpo l’ipotesi del cambio d’allenatore. Questo tormentone, non aiuterà di certo né la squadra, nè tanto meno Gattuso. Pur non essendo un estimatore dell’attuale allenatore, debbo riconoscere, che tra infortuni, giocatori la cui resa è al di sotto delle aspettative, e l’essere costantemente messo in discussione, non può che peggiorare la situazione. Poi leggo che Wenger sarebbe disponibile previo un certo mercato, con nomi altisonanti... bè credo che con certi nomi in tanti diventerebbero canditati alla panchina d’oro... auguri di Buon Natale e un felice 2019!!.. sempre forza Milan!!

Giorgio