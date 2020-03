LA LETTERA DEL TIFOSO: "Il Milan ai milanisti" di Giuseppe

Cari amici rossoneri, dopo le parole di Maldini prima e di Boban poi, uno che di certo non le manda a dire a nessuno, penso sia urgente un incontro con i vertici societari. Penso che sia l'ora di lasciare lavorare chi ha il Milan nel cuore, chi ha sudato con la nostra maglia indosso, chi ogni giorno ci mette la faccia (Maldini, Boban, Massara) e non chi con dichiarazioni sporadiche e spesso controsenso (sig. Ivan Gazidis) pensa di prenderci in giro.

Che il Milan non possa vincere oggi penso sia sotto gli occhi di tutti, ma di continuare a essere una squadra da 6,7,8 posto sinceramente noi tifosi, che spendiamo soldi, energie e magari subiamo sfottò al lunedi mattina da colleghi, amici, parenti, SIAMO STUFI!!! Per anni abbiamo voluto il Milan ai Milanisti, gente che ha nel cuore e non solo nel bonifico che arriva ogni mese (vero Gazidis?), e ora che ce l'abbiamo lasciamo in mano tutto a un signore che in tanti anni di Arsenal non ha mai vinto nulla? È ora che chi sgancia i soldi prenda una decisione, ma prima ancora noi tifosi dobbiamo essere dalla parte di Boban e Maldini, gente genuina e sincera che vuole riportare il Milan dove conta.

Gazidis, si faccia da parte, non siamo l'Arsenal, siamo quello che una volta era il club più titolato al mondo!!!! Io sto con Boban e Maldini, per me sarebbero da tenere a vita!!! Postilla finale per Pioli,arrivato nello scetticismo generale sta dimostrando, oltre che di essere un ottimo allenatore che ha dato un'identità alla squadra e un gioco, anche un grande uomo di campo e valori! Se proprio non dovesse rimanere lui (per me meriterebbe la riconferma) punterei su un top come Allegri o su Spalletti oltre che su giocatori di esperienza, guarda caso con Ibrahimovic e Kjaer, la squadra è cambiata!!!!

Giuseppe da Reggio Emilia