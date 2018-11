LA LETTERA DEL TIFOSO: "Io sto con Higuain" di Lillo

Ma basta! La gente sputa in faccia agli avversari, e nessuno dopo giorni va a dire che è stato indegno, indecoroso, ma per carità. Higuain, come Bonucci l'anno scorso, ha solo notato che giocare in un'altra squadra che non sia la Juventus, non ti è permesso niente, specialmente se ci giochi contro. E che sarà mai ma quante volte abbiamo visto queste scene? È che bisogna farcela pagare per aver soffiato un grande giocatore alla Signora, che quando aveva le pezze al c**o gli abbiamo regalato Pirlo. Salvini togli le accise sui carburanti e lascia stare commenti che non ti riguardano.

Lillo da Bari