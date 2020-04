LA LETTERA DEL TIFOSO: "Milan-Manchester e la sciarpa a scuola" di Remo

Ciao, sono Remo, 24 anni e milanista da 20 anni. La partità più speciale è Milan-Manchester United nel 2007. Era la semifinale ritorno a San Siro. Dopo l'andata, con il rammarico di non aver portato a casa il pareggio, provavo rabbia. Tuttavia sapevo che potevamo ancora farcela. Alla vigilia della partita, i miei amici a scuola mi prendevano in giro perche dicevo che il Milan andrà communque ad Atene. Il giorno della partità, avevo un esame di matematica, però ero più concentrato su come Pirlo avrebbe calciato il calcio di punizione ottenuto dal nostro Kaka. Su come Kaka ci avrebbe risolto la partita. Un po prima la partità, il cielo stava cambiando. Stava per piovere, con una nebbia ben scura. A questo momento avevo capito che qualcosa stava per accadere. Ero sempre più convinto che era la nostra sera, la nostra partita.

Durante la partita, era il silenzio più totale perche il Milan stava parlando. Neanche Cristiano Ronaldo ha visto la palla perche davanti a lui c'era un giocatore che aveva deciso di farlo vivere un inferno, si... avete indovinato... era il nostro Ringhio. Alla fine, ci siamo presi quello che era nostro.

L'indomani a scuola, ho portato la sciarpa del Milan per mostrare i miei colori a quelli che hanno criticato il Milan. Volevo zittire quelli che consideravano il Milan fuori. Questa partità me la ricorderà per sempre sia per come l'abbiamo dominata e per il contesto personale. Grazie per avermi dato l'opportunità di dividere con la redazione e i tifosi quella partita vissuta con tanta passione !

Remo Orsi

- - - - - - - - - - - -

MilanNews.it concede ampio spazio ai propri lettori. In attesa che ci siano le condizioni per ripartire con il calcio giocato, la nostra redazione vi dà la possibilità di essere partecipi e protagonisti con 'La Lettera del Tifoso': raccontateci la partita del Milan a cui siete più legati, che ha significato di più per voi. Svelateci come avete vissuto quei momenti, dove eravate, con chi, se avevate eventuali riti scaramantici. Libero spazio alle vostre storie, quelle più interessanti verranno pubblicate sul nostro portale!

Cosa aspettate? Scriveteci a: laletteradeltifoso@milannews.it.