LA LETTERA DEL TIFOSO: "Mistero svelato" di Loris

Ero a San Siro per il compleanno del Milan: non si poteva certo mancare, il Milan è un po’ come uno di casa! Ho sofferto però nel vedere con quanta ostinazione continuiamo a farci del male da soli, come se già non bastasse il male degli arbitri. Sono anni che insistiamo col 433 con gli esterni alti più lenti del campionato: unico caso in tutta Europa. Sono anni che, con questo modulo e questi giocatori, non si trova la via del goal. Suso e Calhanoglu in attacco non segnano mai e non fanno segnare.

Per di più, oltre a non segnare mai, sbilanciano la squadra sguarnendo il centrocampo e lasciando gli esterni bassi sistematicamente e pericolosamente nell’uno contro uno. Quando Jack non va, e contro il Sassuolo è stato un Jack a mezzo servizio, guarda caso non si segna. Le nostre cosiddette mezzepunte, non segnano mai e non si sognano nemmeno di cercare Piatek che, poverino, scatta e riscatta senza ricevere mai una bella palla. Oramai la mediocrità e la sterilità di Suso e Calhanoglu è conclamata, a dispetto della famosa balistica magnificata dal mai rimpianto Gattuso. Se i tuoi esterni d’attacco a fine campionato, messi insieme, non arrivano nemmeno in doppia cifra, ancora c’è chi al Milan continua a chiedersi perché non si va in champions? Se non si è padroni del centrocampo si fa fatica a fare goal e si sbanda pericolosamente in difesa. Se concedi a Calhanoglu di giocare sulla fascia, lui che non salta mai l’uomo, e lasci Suso sulla sua mattonella, praticamente nullo nella fase difensiva, finisci per concedere troppo a centrocampo e far saltare quell' equilibrio che solo Pioli ha potuto vedere. Il generoso ma scarso Calhanoglu e l’inutile Suso, inseriti in questo modulo di gioco, finiscono per essere le palle al piede del Milan. Contro il Sassuolo abbiamo avuto in campo per tutta la partita almeno tre delle quattro famigerate mezzepunte, risultato: zero reti e zero assist. Siamo arrivati all’assurdo che, per cercare di segnare, togliamo il centravanti pur di lasciare in campo gli intoccabili che non segnano mai. In altri momenti meno fortunati si sarebbe persa una partita come questa e rovinata la festa. Chiedo solo a Boban e Maldini, quando si arrenderanno all’evidenza e quando decideranno di tentare altre soluzioni tecnico-tattiche? Non si può inchiodare per tutta la vita il Milan a due mezzi giocatori e ad un unico modulo.

I nostri dirigenti debbono guardare avanti e non vivere di amarcord. Abbandonino la costosa minestra riscaldata Ibra e, meno che mai, pensino di riproporre il minestrone Ancelotti: sarebbe come pensare di curare col valium un sonnolento. E’ in sede che si deve pensare e studiare una nuova squadra, rinforzarla con acquisti giusti ed affidarla ad un tecnico di grinta e di valore. Un allenatore da ricercare lontano da carneadi, apprendisti stregoni o vecchi bollitoni.

Sempre Forza Milan

Loris