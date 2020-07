LA LETTERA DEL TIFOSO: "Paolo, rimani: tu sei il Milan!" di Matteo

Paolo, resta oppure va via? Noi tifosi speriamo che rimanga per tanti aspetti. I Maldini sono la storia del club; prima Cesare, poi Paolo ed infine Daniel, la storia continua. Paolo Maldini è un uomo intelligente, umile e con una personalità forte, la sua figura è fondamentale, ha fatto la storia del calcio, ha vinto quello che si doveva vincere, ed è una persona riconosciuta in tutto il mondo e soprattutto, l'ha dimostrato in questi pochi anni da DT, la capacità di convincere un giocatore a vestire questa gloriosa maglia, in questo chi meglio di Maldini sa che cosa significa giocare nel MILAN? Spero che rimanga e di conseguenza possa nascere una collaborazione tra Rangnick e Maldini, per il bene del Milan.

Matteo