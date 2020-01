LA LETTERA DEL TIFOSO: "Perchè non Gabigol?" di Davide

Cara redazione e cari tifosi rossoneri,

visto la carenza realizzativa di tutta la squadra e visto che la dirigenza si è veramente convinta a far partire la rivoluzione, soprattutto per chi non è più considerato da Milan, perchè non Gabigol?

Trascinatore del Flamengo in Brasile, pallone d'oro del Sudamerica e, particolare interessante, con massimo 25 milioni si porta a casa.

Forza Maldini e Boban fateci ritornare dove voi eravate abituati a stare.

Davide da Venezia