LA LETTERA DEL TIFOSO: "Tra Dumfries e Aurier" di Andrea

Salve a tutti, vorrei fare una considerazione sul mercato attuale della nostra squadra ed in particolare riguardo alle fasce. Sembra ormai che per il ruolo di nuovo terzino destro sia una corsa a due tra Aurier e Dumfries, ed è proprio riguardo a questo che vorrei far notare quanto, a mio avviso, Dumfries sia nettamente quello da prendere. Lo si può vedere anche dai numeri. Aurier 33 presenze in campionato 1 gol, Dumfries 25 presenze in eredivisie 7 gol. E’ vero che il valore dei campionati è differente però avendoli visti giocare entrambi dico che per età, per costo del cartellino, per ingaggio, per gol e assist, per spinta e copertura, Dumfries è sicuramente molto più conveniente di Aurier. Immaginate come potrebbero essere le fasce del Milan per spinta, gol e assist con a destra Dumfries e Chiesa e a sinistra con Theo e Rebic! E quanti palloni arriverebbero a Ibra davanti! Un saluto a tutti.

Andrea dalle Marche