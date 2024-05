Abate: "Siamo orgogliosi di aver raggiunto i playoff con la squadra più giovane del campionato"

In merito alla qualificazione della Primavera rossonera ai playoff scudetto, Ignazio Abate ha dichiarato a Milan TV: "Non bastano le parole. Alleno un gruppo di ragazzi con un cuore enorme. Siamo molto uniti, hanno fatto una grande partita anche oggi su un campo difficile. Siamo orgogliosi di aver raggiunto i playoff con la squadra più giovane del campionato insieme alla Juventus. Oggi hanno fatto una partita intelligente.

Sapevamo di non dover rischiare nel secondo, poi abbiamo accelerato e abbiamo fatto un inizio di secondo tempo strepitoso. Alla fine abbiamo saputo difendere con il cuore. Loro sono più pronti ed esperti, ma ci siamo qualificati noi e siamo orgogliosi. Il nostro percorso è stato importante, ora andiamo a giocarci lo scudetto. E' un gruppo fantastico. Oggi devo ringraziare soprattutto i difensori, in modo particolare i due centrali che hanno fatto una grande gara. Simic non arrivava da un momento brillantissimo, abbiamo anche discusso, ma è una grande persona e ha fatto una grande partita. Ci tengo a ringraziarlo pubblicamente".