acmilan - Primavera, Ascoli-Milan 0-2: il match report

Pronto riscatto per il Milan Primavera, che non fallisce l'appuntamento con la vittoria sul campo dell'Ascoli mettendosi alle spalle le sconfitte contro Inter e Sampdoria. Il 2-0 colto in terra marchigiana tiene in corsa i rossoneri per i Playoff, con il 6° posto dell'Empoli che adesso dista soltanto due punti in attesa dell'impegno dei toscani contro l'Inter. A decidere la sfida contro i bianconeri sono i gol di Capone e Tolomello, entrambi nel primo tempo, mentre nella ripresa Moleri ha parato un calcio di rigore al capitano ascolano Alagna.

Nonostante le tante assenze rispetto alla formazione tipo, i rossoneri giocano una gara di grande personalità contro un avversario di caratura inferiore ma alquanto orgoglioso. Oltre ai due goleador di giornata, da segnalare il ritorno di Riccardo Tonin, protagonista di una buona ora di gioco dopo un mese e mezzo d'assenza. Positivo anche l'impatto di Filì in difesa e Saco in mezzo, oltre all'esordio in Primavera del classe 2003 Jordan Amore. La volata finale rossonera continuerà mercoledì alle 17.00, quando al Vismara sarà di scena la Fiorentina per la terzultima giornata del Campionato Primavera 1.

IL TABELLINO

ASCOLI - MILAN 0-2

ASCOLI (4-3-1-2): Bolletta; Pulsoni, Markovic, Alagna, Luongo; Lisi, Ceccarelli (1' st Suliani), Re (18' st Palazzino); Olivieri; D'Agostino (18' st Riccardi), Intinacelli. A disp.: Raffaelli, Radano; D'Ainzara, Gurini, Rosolino, Colistra, Franzolini, Mangini. All.: Seccardini.

MILAN (4-3-2-1): Moleri; Coubis, Michelis, Filì, Kerkez (14' st Oddi); Saco, Tolomello (14' st Robotti), Mionić; Tonin (14' st Amore), Capone (39' st Cretti); Nasti (23' st Ferraris). A disp.: Pseftis, Paloschi; Pobi, Frigerio, Di Gesù. All.: Giunti.

Arbitro: Kumara di Verona.

Gol: 33' Capone (M), 35' Tolomello (M)

Ammoniti: 2' st Kerkez (M), 5' st Michelis (M), 10' st Suliani (A), 41' st Alagna (A)

Note: al 29' st Moleri (M) ha parato un calcio di rigore ad Alagna (A)