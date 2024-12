Al giro di boa il Milan Primavera di Federico Guidi è terzo in Primavera 1: i numeri

vedi letture

Al giro di boa del campionato di Primavera 1, il Milan di Federico Guidi è terzo in classifica, risultato che ad inizio stagione era impensabile considerata l'importante rivoluzione attuata dalle parti del PUMA House of Football.

Con dedizione, esperienza, e credendo tanto nel gruppo che gli è stato messo a disposizione, l'ex Roma sta riuscendo a formare calciatori che oggi possono dirsi in piena lotta per la poule scudetto, e perché no anche per le prime due posizioni della classifica, considerati i 3 punti dal Sassuolo (secondo), ed i 5 dalla Roma, prima.

Non prendendo in considerazione la prematura eliminazione dalla Youth League, forse l'unica vera nota negativa di questo inizio di stagione, il Milan Primavera ha fino a questo momento collezionato in campionato 10 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte.