Alle 18 gioca il Milan Primavera. Reazione attesa, ma i valori restano saldi: Vergine e Guidi leader di un progetto che funziona

vedi letture

Oggi alle 18:00 il Milan Primavera sarà impegnato al 'Puma - House of Football' - per la sfida contro i pari età del Monza, valida per la 33esima giornata del campionato di Primavera1. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta per 0-3 nella finale di Coppa Italia di categoria contro il Cagliari, disputata mercoledì all'Arena Civica 'Gianni Brera' di Milano; un ko pesante, una delusione cocente, ma che farà crescere ancora di più i ragazzi di mister Guidi.

Per tutta una serie di motivi piuttosto evidenti.

Innanzitutto per la validità del progetto, affidato nelle esperti mani del Responsabile del Settore Giovanile Vincenzo Vergine e in quelle sapienti in panchina di mister Federico Guidi, già confermata dai risultati di questa stagione che hanno visto il Milan, nonostante sia abbondantemente sotto età rispetto agli avversari (contro il Cagliari, per esempio, c'erano 8 anni di differenza tra le due formazioni, con tanti 2005 in campo tra i cagliaritani e diversi 2007-2008 nelle fila dei rossoneri), qualificarsi alla finale di Coppa Italia ed essere in piena lotta per i play-off Scudetto in campionato. L'inesperienza, è vero, si paga, ma tutto serve per il futuro, per far sì che questi ragazzi imparino non solo a giocare a calcio, ma anche il valore e il peso di una sconfitta così cocente e il profumo di una vittoria rimasta lì, magari solo rimandata di qualche tempo e in qualche altra competizione.

Vergine e Guidi, sin dal post gara dell'Arena, hanno cercato di trasmettere questi valori a Mattia Liberali e compagni. E, oggi, nella gara contro il Monza, la prima risposta con l'attesa prima reazione.