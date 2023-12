Camarda torna in Primavera e segna: "Con questa fame!!!"

Francesco Camarda, dopo le due settimane passate in prima squadra in cui gli sono stati concessi i primi due spezzoni in Serie A, ieri è tornato a giocare in campionato con la Primavera. Il classe 2008 nella gara contro il Genoa ha fatto ciò che gli riesce meglio: ha segnato. Il suo gol ha permesso ai rossoneri di far ripartire la rimonta.

Sul suo profilo Instagram, poi, Camarda ha esultato senza freni, scrivendo a caratteri cubitali: "Con questa fame!!!!". Con tanto di cuori rossoneri. La Primavera, dopo due sconfitte in campionato, ha ritrovato la vittoria: in rimonta e all'ultimo secondo grazie al pareggio di Camarda e alla spizzata vincente di Hugo Cuenca.