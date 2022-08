D'Alessio: "Grazie a chi mi è stato vicino. Non vedo l'ora di tornare in campo"

MilanNews.it

Leonardo D'Alessio, neo calciatore della Primavera del Milan, si è così espresso su Instagram postando una foto dal San Raffaele di Milano dopo aver subito delle cure per un "grave, quanto eccezionale, problema all'occhio": "10-08-2022. Oggi sono stato dimesso dal San Raffaele di Milano,in questi giorni ho seguito tutte le procedure mediche necessarie e posso dire di stare bene. Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine fisicamente o solo con un messaggio. A tutti i milanisti e ai miei compagni posso assicurare che non vedo l’ora di tornare in campo e dare il massimo per la squadra".