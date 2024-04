Diego Sia in rossonero fino al 2028: un rinnovo meritatissimo

vedi letture

Una delle notizie in casa rossonera di ieri è stato il rinnovo di Diego Sia fino al 2028. L'attaccante classe 2006 della Primavera rossonera, come annunciato dal profilo X del settore giovanile del club, ha esteso il suo contratto in rossonero fino al 30 giugno 2028. Un traguardo che, per il giovane attaccante, è assolutamente meritato. Sia è senza dubbio uno dei talenti più importanti della squadra di Ignazio Abate e lo sta dimostrando in campo a suon di gol: non è un caso che Sia è con Camarda il top scorer stagionale della formazione Primavera del Diavolo.

Dopo che l'anno scorso, tra campionato, Coppa Italia e Youth League, aveva segnato 8 gol in 26 partite - al suo primo anno in Primavera, svolto a metà con l'under 17 -, in questa stagione Sia si sta confermando: i gettoni collezionati sono 37 e sono già 13 le reti segnate. Numeri importante per un giocatore importante, che possono essere ritoccati ulteriormente in questo finale di stagione che si annuncia scoppiettante.