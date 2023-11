Difesa da horror per il Milan Primavera, il Cagliari vince 4-2 al Puma House of Football

Pomeriggio amarissimo per il Milan Primavera che con quattro svarioni difensivi perde in casa contro il Cagliari per 4-2. Dopo un primo tempo bloccato in cui Liberali ha rappresentato l'unica luce per la squadra di Abate, all'inizio del secondo tempo i rossoneri mettono le tende nella metà campo sarda. Due errori difensivi clamorosi in un minuto, però, regalano il doppio vantaggio al Cagliari: il Milan rientra in partita subito con Liberali e si butta in avanti. Un altro errore di lettura difensiva, però, dopo qualche minuto riporta i sardi in vantaggio di due gol. Il copione si ripete: i rossoneri accorciano con un autogol di Catena. Nell'assedio finale, un giocatore rossonero sbaglia totalmente il cross in mezzo e fa ripartire il contropiede rossoblù che chiude le ostilità con il quarto gol.

Una sconfitta pesante per il Milan che poteva mettere pressione all'Inter che, invece, rimane con un punto di vantaggio in classifica e può ora allungare nella partita che giocherà contro l'Atalanta. Seconda sconfitta in campionato per il Milan che ora deve resettare e concentrarsi per la sfida in Youth League contro il Borussia Dortmund, cruciale per il passaggio del turno.