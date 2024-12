esclusiva mn Guidi: "Giocato il secondo tempo peggiore della stagione. Dispiace aver perso così, ma per noi è stato un percorso di crescita"

Il Milan Primavera cade in casa 3-1 contro la Stella Rossa e dice addio ai sogni rimonta. Con la sconfitta di questo pomeriggio al 'Chinetti' di Solbiate Arno, infatti, la formazione di Federico Guidi chiude 27esima nel girone unico di questa stagione di UEFA Youth League. Questa tutta l'amarezza del tecnico rossonero dopo la sconfitta contro i serbi:

Sull'esperienza nel percorso europeo

"Quest'anno abbiamo fatto una scelta molto delicata, non solo in campionato ma anche in Youth abbiamo deciso di schierare tanti ragazzi giovani e sapevamo che ogni partita sarebbe stata complicata, affrontiamo avversari più maturi fisicamenti rispetto a noi. E' vero che siamo arrivati all'ultima partita dove ci siamo giocati il tutto per tutto, volevamo qualificarci con tutte le nostre forze. Il difetto che abbiamo è quello che da un lato creaimo tanti, ma poi non siamo così lucidi e concreti a concretizzarle. La sbavatura nel finale di primo tempo abbiamo ha dato il largo alla sconfitta mentre il secondo tempo è stato il peggiore di sempre..".

Tanti errori

"Ci siamo fatti prendere dalla frenesia e dal risultato, dovevamo essere freddi e maturi. Questa è per noi una grande oppurtunità di crescita se riusciamo a capire gli errori, toccherà a me e al mio staff farglielo capire".

Da cosa ripartire?

"Dal punto di vista mentale la squadra non deve perdere equilibrio cosa che è successa nella ripresa, e poi la qualità e il coraggio con il quale dobbiamo reagire alla difficoltà. Se questi ragazzi vorranno giocare nel calcio dei grandi dovranno reagire con lucidità, quindi la maturazione dal punto di vista del carattere. Poi sono anche soddisfatto perchè creiamo tanto, ma sbagliamo anche troppo. Se miglioriamo nelle scelte possiamo segnare molto di più.".