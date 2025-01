Fine primo tempo al PUMA House of Football: Fiorentina in vantaggio

Fine primo tempo al PUMA House of Football di Vismara, con il parziale che vede la Fiorentina in vantaggio grazie alla rete al primo minuto di gioco di rubino.45

Partenza shock

Pronti, partenza, Fiorentina subito in vantaggio. A causa di una velenosissima parla persa a centrocampo da Sala, la Viola è ripartita in contropiede sfruttando nel migliore dei modi l'occasione che si era andata a creare. Trovato Tarantino in profondità, il numero 9 toscano, in maniera molto lucida, ha trovato all'altezza del dischetto Rubino che non ha fallito battendo Longoni.

Occasione Milan

Ad esserci la reazione c'è stata. Dopo il vantaggio della Fiorentina la formazione di Guidi ha cominciato ad alzare il baricentro fino ad arrivare all'occasione di Scotti, che dentro l'area di rigore si è girato in un fazzoletto facendo poi partire una conclusione potente che si è spenta però alta sopra la traversa della porta difesa da Vannucchi.

Partita equilibrata

Dopo un inizio piuttosto intenso, i ritmi partita hanno cominciato ad andare ad intermittenza, con entrambe le squadre che valutavano loro quando alzarli per cerare di fare male all'avversario. Eppure non c'è nessuna occasione particolare da notificare dal 15' al 35', merito anche della grande attenzione che le compagini ci stanno mettendo in fase difensiva.

Milan frenetico e poco preciso

Un Milan che per quanto creato merita di essere in svantaggio, ma il tutto perché gli è sempre mancato quell'ultimo passaggio nella trequarti avversaria. Con la solita qualità che contraddistingue la formazione di Guidi, i rossoneri hanno anche creato situazioni invitanti, ma vuoi la scelta o uno stop sbagliato, nessuna di queste si è concretizzata.