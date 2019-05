Gazzetta - Milan Primavera, ecco chi potrebbe entrare nel giro della prima squadra

Nonostante la clamorosa retrocessione, nella Primavera del Milan sono diversi i giovani che si sono messi in mostra e che potrebbero presto fare il grande salto in prima squadra: secondo gazzetta.it, tra questi ci sono per esempio l’attaccante Frank Tsadjout, i centrocampisti Marco Brescianini, Emanuele Torrasi e Alessandro Sala, oltre ovviamente a Daniel Maldini, figlio di Paolo, e a Gabriele Capanni.