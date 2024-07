Guidi: "Con Vergine ho condiviso la visione del settore giovanile, la visione di come si vuol far crescere il giovane calciatore"

Nella giornata odierna il Milan ha comunicato di aver scelto Federico Guidi come nuovo allenatore della formazione Primavera. Queste le dichiarazioni del nuovo tecnico in esclusiva a Milan TV.

Al Milan ritrova Vincenzo Vergine:

“È stato la motivazione più forte che mi ha portato ad accettare la proposta del Milan, oltre al grandissimo blasone del Club. Con il professor Vergine ho condiviso ormai tantissimi anni, ho condiviso la visione del settore giovanile, la visione di come si vuol far crescere il giovane calciatore: condivido con lui tutti i valori che devono appartenere per arrivare all’obiettivo più grande, cioè cercare di proiettare nel calcio che conta quanti più giocatori possibili. È stato per me motivo di grande spinta, ormai dopo tutti questi anni che abbiamo condiviso insieme abbiamo instaurato anche un rapporto che va oltre l’aspetto professionale”.