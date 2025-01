Guidi: "L'obiettivo è andare avanti, ce lo impone la maglia che indossiamo. Derby ai quarti? Sarà partita difficilissima"

Grande festa per il Milan Primavera che nel pomeriggio di oggi, al Puma House of Football, ha sconfitto ai tiri di rigore il Genoa negli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera. Dopo l'1-1 nei tempi regolamentari (gol di Liberali) dal dischetto i rossoneri sono stati perfetti e hanno portato a casa la vittoria. Ai quarti, a inizio febbraio, ci sarà il derby contro l'Inter. Così il tecnico mister Federico Guidi ha parlato al termine della gara.

Sulla competizione: "L'obiettivo è andare avanti, ce lo impone la maglia che indossiamo: siamo il Milan e non possiamo non avere l'ambizione di battere l'avversario che abbiamo davanti. Questo è lo spirito e la mentalità che devono portare in campo i nostri calciatori, con la consapevolezza delle difficoltà che troviamo perché essendo la squadra più giovane del campionato è chiaro che sul nostro percorso possiamo incontrare tantissime difficoltà o commettere tantissimi errori per inesperienza. Questo fa aprte di un percorso e non deve essere un alibi ma una motivazione forte per dare qualcosa in più come collettivo e far emergere i singoli"

Sul derby nei quarti... "Sì sarà un'altra bella partita da giocare, l'Inter è un'altra squadra costruita per vincere lo scudetto: ha avuto un percorso straordinario in Youth League. Sappiamo che sarà una partita difficilissima come lo è stata quella in campionato dove siamo riusciti a uscire vincenti. Sarà una partita secca: oggi ci rilassiamo un attimo e da domani mattina prepareremo la trasferta di Bergamo che ha un alto coefficiente, quando sarà ci prepareremo per il derby con tutte le motivazioni del caso"