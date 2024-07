Guidi: "Molto spesso ho fatto i complimenti ad Abate perché la squadra esprimeva un buonissimo calcio"

Nella giornata odierna il Milan ha comunicato di aver scelto Federico Guidi come nuovo allenatore della formazione Primavera. Queste le dichiarazioni del nuovo tecnico in esclusiva a Milan TV.

L'eredità di mister Abate:

“Mister Abate, che ho avuto il piacere di incontrare in questi due anni che ero alla Roma, so quanto ha fatto bene. Molto spesso gli ho fatto i complimenti perché la squadra esprimeva un buonissimo calcio, ha dato tanto ai ragazzi e li ho visti crescere in questi due anni. Condivido quella che è la filosofia del Club, penso che riuscire ad anticipare ed accelerare quanto più possibile il percorso del giocatore di ingresso nel calcio degli adulti. Porterò tutte le mie esperienze, cercando di dare quel qualcosa in più per questo tipo di obiettivo seguendo la strada che è stata tracciata da mister Abate”.